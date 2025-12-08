Beckham habló de Messi y su futuro en Miami

Lionel Messi volvió a dejar su huella en la Major League Soccer. Con dos asistencias decisivas, a Rodrigo De Paul y Tadeo Allende, fue clave en el 3-1 del Inter Miami sobre Vancouver Whitecaps, un resultado que selló el primer título de liga para la franquicia del sur de Florida. En ese contexto, David Beckhamaprovechó el festejo para hablar sobre una charla privada con La Pulga, que incluyó una revelación sobre su futuro luego del retiro.“Leo me dijo que solo piensa en vivir cerca del Camp Nou”, contó el exfutbolista británico y uno de los dueños de Las Garzas. “Me encantaría que viviera en Miami cuando se retire, pero no hay ningún jugador que ame tanto al Barcelona como él. Tiene el escudo del club catalán tatuado en la pierna, ¡hasta su botella de agua lo tiene!”, agregó entre risas y orgullo, en declaraciones a la transmisión oficial de Apple TV. La victoria ante el conjunto canadiense se definió gracias al talento del capitán de la Selección Argentina, que el viernes conoció a sus rivales para el Mundial 2026. Leo marcó el ritmo del partido desde la mitad de la cancha y generó los dos primeros goles de su equipocon toques magistrales. Pese a la resistencia de Vancouver, la jerarquía individual inclinó la balanza.

Beckham también valoró el esfuerzo de los rivales: “Todo el crédito para ellos, jugaron un gran partido y nos presionaron muchísimo. Cuando hicieron el gol, por momentos nos dominaron. Pero recuperamos el control cuando volvimos a tener la pelota en el medio”,explicó. El inglés no ahorró elogios hacia su gran estrella. “Cuando le das la pelota a Leo, él crea situaciones. El equipo estuvo muy unido, y eso hizo la diferencia”, analizó el exjugador del Manchester United y Real Madrid, uno de los impulsores del proyecto en Miami.