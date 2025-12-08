Graves incidentes en el estadio de Gimnasia: 12 policías heridos, 23 detenidos y un hincha en estado reservado tras caer 15 metros

La Plata volvió a vivir una tarde de extrema tensión durante y después del encuentro disputado en el estadio Juan Carmelo Zerillo, donde se registraron 12 efectivos policiales heridos, 23 detenidos y un hincha internado en estado reservado tras caer al vacío desde una de las tribunas.Los hechos quedaron asentados en la Orden de Servicio 731/25, bajo la órbita de la Comisaría 9° y con intervención de la Fiscalía en turno y el AGAI.



Un hombre cayó 15 metros desde la tribuna Centenario



A las 16:10, las autoridades tomaron conocimiento de que Federico Díaz Cano, de 35 años, se precipitó desde unos 15 metros de altura en la tribuna “Centenario”.El SAME lo trasladó consciente, aunque con múltiples fracturas, y permanece internado con estado reservado.De acuerdo con el testimonio de familiares presentes en el estadio, “se resbaló y cayó” accidentalmente.



Ataque a policías tras el final del encuentro



Al concluir el partido, un sector de hinchas reaccionó violentamente contra el personal policial, ofuscados por el resultado deportivo.En medio del operativo de desconcentración, los uniformados fueron atacados con piedras y botellas de vidrio, registrándose destrozos en la puerta 21 (“H”) del estadio.

El saldo fue de 12 efectivos lesionados, pertenecientes a diferentes dependencias.

Un efectivo de Infantería terminó internado tras los incidentes postclásico en el estadio de Gimnasia



A última hora de este lunes se confirmó que un integrante del Grupo de Infantería que participó del operativo de seguridad en el Clásico Platense resultó herido y tuvo que ser internado en el Hospital San Martín, luego de los serios incidentes protagonizados por hinchas de Gimnasia tras la derrota ante Estudiantes.



23 detenidos

Durante los incidentes se procedió a la detención de 23 personas, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía en turno.

