En la previa del clásico platense Alak habló de fútbol y su pasión por Racing

A pocas horas del clásico platense, el intendente Julio Alak, habló sobre el clima futbolero que se está viviendo en La Plata, sobre su pasión deportiva y su relación con Gimnasia y Estudiantes, dos entidades profundamente arraigadas a la identidad de la ciudad.

Reconocido hincha de Racing, expresó: “Mi corazón pertenece a Racing, pero tengo un enorme cariño por los clubes de La Plata y valoro la alegría que habría en la ciudad si ganara un equipo platense. Soy de Racing y no puedo negar que me alegraría profundamente que la Academia salga campeón”, señaló.

Las palabras de Alak llegaron en una semana cargada de expectativa para los hinchas de ambos equipos, donde se va a definir quién será el otro semifinalista del Clausura.