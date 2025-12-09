Usina Tripera pasó una prueba de fuego en la organización

En el primer partido oficial como gobierno del club, los integrantes de la comisión directiva que conduce Carlos Anacleto superaron con creces las expectativas que se habían generado en la organización, mucho más porque apenas hubo tres días de trabajo previo con la Aprevide para definir los detalles del operativo.

Más allá del comportamiento de algunos contados hinchas que no escondieron la bronca por el resultado y provocaron disturbios afuera de la cancha, nadie se terminó colando, no se desbordó el estadio y los hinchas pudieron obtener el QR para descargar el ingreso antes de las 12 del mediodía de ayer.