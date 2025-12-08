Estudiantes se quedó con el clásico y es finalista del Torneo Clausura



Estudiantes de La Plata derrotó 1-0 a Gimnasia en la semifinal 2 de la Liga Profesional y se metió en la gran final del Torneo Clausura. El gol del triunfo lo marcó Tiago Palacios, quien apareció en el momento justo para darle al Pincha una victoria histórica en el clásico platense.



El equipo dirigido por Eduardo Domínguez fue superior, se hizo fuerte como visitante y silenció el Bosque con un planteo sólido y efectivo. Con este resultado, Estudiantes no solo eliminó a su eterno rival, sino que llegó a la definición con un envión anímico enorme.



Ahora, el Pincha irá por el premio mayor: el sábado disputará la final frente a Racing, el conjunto de Gustavo Costas, en Santiago del Estero. El sueño del título está más vivo que nunca para los de La Plata.