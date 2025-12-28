Tenis: los torneos argentinos que abrirán la temporada

El tenis argentino abrirá la temporada 2026 con una intensa actividad en Buenos Aires, donde el Tenis Club Argentino de Palermo será sede de una doble cita internacional que reunirá a figuras del circuito masculino y femenino. Entre el 11 y el 17 de enero se disputará el AAT Challenger edición TCA, el primer torneo del ATP Challenger Tour del año en el país, mientras que en paralelo se desarrollará el AAT W50 TCA, la primera competencia femenina ITF de la temporada en suelo argentino.

El certamen masculino, de categoría Challenger 50, repartirá 63.000 dólares en premios y contará con una fuerte presencia nacional: al menos 12 tenistas argentinos ya tienen su lugar asegurado en el cuadro principal, a los que se sumarán varios jugadores que intentarán avanzar desde la clasificación. La principal atracción internacional será el italiano Marco Cecchinato, exsemifinalista de Roland Garros, quien se presenta como el mejor rankeado del torneo. Entre los representantes locales se destacan Santiago Rodríguez Taverna, Nicolás Kicker, Andrea Collarini, Facundo Bagnis, Renzo Olivo y Mariano Kestelboim.

La fase de clasificación comenzará el 11 de enero y tendrá, entre otros, a Juan Manuel La Serna y Luciano Ambrogi, atentos a posibles bajas para ingresar al main draw. También participarán jóvenes en pleno crecimiento como Juan Estévez y Carlos Zárate. La final del Challenger se jugará el sábado 17, con acceso gratuito para socios de la Asociación Argentina de Tenis, mediante inscripción previa.

En simultáneo, del 11 al 18 de enero, el TCA albergará el AAT W50 TCA, torneo correspondiente al ITF World Tennis Tour que otorgará 50 puntos a la campeona y distribuirá 40.000 dólares en premios. La española Marina Bassols Ribera encabeza la lista de inscriptas, seguida por la brasileña Carolina Meligeni Alves. En cuanto a la representación argentina, Martina Capurro Taborda y Victoria Bosio lideran el grupo y están muy cerca de ingresar de manera directa al cuadro principal. Capurro Taborda llega tras una destacada temporada 2025, con títulos en Trelew, Luján (I y II) y Neuquén, mientras que Bosio también fue campeona en Neuquén y Trelew, confirmando su consolidación en el circuito profesional.