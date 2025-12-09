Mussis, Miramón y Alan Lescano lo vieron desde la platea techada
También estuvieron los Mellizos Barros Schelotto en un palco que tiene la familia siguiendo el partido de su hijo.
Tal fue la expectativa que generó el clásico de ayer entre Gimnasia y Estudiantes, que varios exjugadores del Lobo que hace mucho tiempo no iban a la cancha se acercaron a ver el encuentro como una verdadera final.
En la platea techada, muy cerca del sector asignado a la prensa, Franco Mussis estuvo acompañado por su actual pareja. Por el mismo sector pasaron Miramón y Alan Lescano, actual jugador de Argentinos Juniors, por el que el Lobo pretende vender el 50 por ciento de us pase para poder empezar a sanear las deudas del club.
Tanto Lescano como Mussis se sacaron fotos con los presentes y se mostraron muy predispuestos con todos los que se acercaban a hablar con ellos.
Enfrente, en el sector de los palcos, la familia de Guillermo Barros Schelotto, con el Mellizo a la cabeza, no se perdió el partido y lo vivieron desde uno de los palcos que la familia compró en el Bosque.