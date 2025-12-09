Mussis, Miramón y Alan Lescano lo vieron desde la platea techada

Tal fue la expectativa que generó el clásico de ayer entre Gimnasia y Estudiantes, que varios exjugadores del Lobo que hace mucho tiempo no iban a la cancha se acercaron a ver el encuentro como una verdadera final.

En la platea techada, muy cerca del sector asignado a la prensa, Franco Mussis estuvo acompañado por su actual pareja. Por el mismo sector pasaron Miramón y Alan Lescano, actual jugador de Argentinos Juniors, por el que el Lobo pretende vender el 50 por ciento de us pase para poder empezar a sanear las deudas del club.

Tanto Lescano como Mussis se sacaron fotos con los presentes y se mostraron muy predispuestos con todos los que se acercaban a hablar con ellos.

Enfrente, en el sector de los palcos, la familia de Guillermo Barros Schelotto, con el Mellizo a la cabeza, no se perdió el partido y lo vivieron desde uno de los palcos que la familia compró en el Bosque.