Graves incidentes tras el clásico: balas de goma, heridos y detenidos

No fue el final esperado para los hinchas de Gimnasia. Momentos de tensión y caos se vivieron en las afueras del Estadio Juan Carmelo Zerillo tras el clásico platense entre el Lobo y el León, cuando efectivos de la Policía Bonaerense dispararon balas de goma para dispersar a hinchas triperos durante la desconcentración en la platea Néstor Basile.

El episodio ocurrió luego de la victoria de Estudiantes por 1 a 0, un resultado que no solo le permitió al Pincha quedarse con un clásico histórico, sino también clasificarse a la final del Torneo Clausura.

Los incidentes se registraron en las inmediaciones del Estadio Juan Carmelo Zerillo, cuando comenzaba la salida del público mens sana. Fue en ese contexto que algunos efectivos policiales efectuaron disparos con munición antidisturbios.

Testigos indicaron que el cierre del portón de la platea Néstor Basile generó confusión, corridas y un clima de fuerte tensión, con hinchas intentando retirarse en medio del desorden. La situación obligó a un rápido despliegue policial en la zona para evitar un desborde mayor.

Tras lo ocurrido, al cierre de esta edición, se registraron 12 efectivos policiales heridos y se detuvieron a 23 simpatizantes de Gimnasia.

Preocupación por el estado de salud del hincha que cayó desde la tribuna

La previa del derbi local quedó marcada por un episodio que generó conmoción en la familia albiazul: un simpatizante cayó desde la tribuna Centenario y debió ser atendido inmediatamente por los servicios de emergencia.

Según informaron fuentes policiales, el hincha se precipitó a la calle desde gran altura, a menos de una hora del inicio del encuentro. La situación motivó una rápida intervención de las ambulancias y equipos médicos presentes en el operativo. Las autoridades de salud constataron que el joven de 35 años presenta múltiples fracturas en miembros superiores y traumatismo encéfalocraneano grave producto de la caída de altura. Su estado de salud es delicado y reservado.