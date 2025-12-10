Verón va al TAS para apelar la sanción de la AFA

El conflicto entre Estudiantes y la AFA sumará en las próximas horas un nuevo y significativo capítulo. Mientras el plantel albirrojo se prepara para disputar la final del Clausura frente a Racing, el presidente del club, Juan Sebastián Verón, recurrirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para apelar la sanción de seis meses de suspensión que le impuso el Tribunal de Disciplina.

La presentación se basará en considerar el castigo como “arbitrario” y buscará dejar sin efecto la pena que le impide ejercer sus funciones. La sanción fue dictada el 27 de noviembre, cuando se responsabilizó a Verón por haber ordenado el recordado pasillo de espaldas a Central, luego de que la AFA proclamara al Canalla campeón de la tabla anual.

El fallo incluyó además dos fechas de suspensión para los 11 titulares de Estudiantes en aquel partido y tres meses sin portar la cinta para el capitán Santiago Núñez. Desde entonces, la tensión fue en aumento, con cruces públicos y mensajes en redes sociales.