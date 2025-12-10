Del Bosque a Santiago: Estudiantes recarga energías y recupera a su 9 para buscar otra estrella

La ciudad todavía vibra con el festejo del domingo en el Bosque, pero en Estudiantes ya cambiaron el chip. Desde este martes por la tarde, el plantel regresó a los entrenamientos en el Country Club de City Bell para preparar el choque decisivo del sábado en el Estadio Madre de Ciudades. Tras eliminar a Gimnasia en un clásico cargado de tensión e historia, el Pincha se reacomoda, recupera soldados y ajusta detalles para ir por una nueva estrella.

La práctica, como es habitual después de un partido tan exigente, estuvo dividida en dos grupos. Los titulares realizaron trabajos regenerativos para descargar la intensidad del clásico, mientras que el resto se enfocó en movimientos tácticos y ejercicios en espacios reducidos. Más allá de la liviandad de la jornada, quedó la primera gran confirmación de la semana: Guido Carrillo vuelve a ser titular.

El delantero ya cumplió su suspensión y ocupará el lugar de Lucas Alario, quien respondió bien cuando le tocó ingresar, pero cederá su puesto ante la presencia del goleador natural del equipo. Domínguez valora su presencia física, su capacidad para fijar defensores y su ascendencia en el vestuario, especialmente en un partido donde cada duelo individual puede inclinar la balanza.

Eduardo Domínguez vive días de revancha personal y colectiva. Tras aquella conferencia explosiva post-Argentinos, el DT se reinventó, reordenó al equipo y lo condujo a una nueva final. “Felicidad por jugar otra vez por un título. Estar acá no es para todos”, dijo tras el triunfo en el Bosque, con los ánimos más serenos pero con la misma intensidad de siempre. También destacó la unión del plantel: “Este grupo se hizo más fuerte. Creen cada vez más en ellos mismos”.

Del otro lado los espera Racing, un rival al que Domínguez definió como “uno de los mejores equipos del país”, competitivo y acostumbrado a jugar instancias definitorias. La final promete un choque de personalidades fuertes, de estilos firmes y de un nivel emocional altísimo.

Mientras tanto, el clima en City Bell sigue encendido. Los hinchas, que coparon el predio en la previa del clásico, ya palpitan el viaje a Santiago del Estero. Domínguez les dejó un mensaje claro: “Que sigan creyendo en este equipo. Nosotros nunca dejamos de creer”.

El Pincha ya está en modo final. Recupera a su nueve, fortalece su espíritu y se prepara para otro capítulo grande de su historia. El sábado, en el Madre de Ciudades, tiene una nueva oportunidad de demostrar por qué volvió a acostumbrarse a jugar por todo.