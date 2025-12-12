Ganó Rayo Star y Marcos Fiel pegó un “sapucai”

POR GALOPÓN

En una tarde gris y calurosa, abrió sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa de 16 cotejos. En el Premio “Baby Solo” (1.000 mts.), la victoria fue para Rayo Star que de esta forma hizo un estreno triunfal en esta pista que nunca había pisado porque toda su campaña la desarrolló en Palermo y tan solo una vez hizo una incursión por San Isidro. En esta oportunidad, y tal su manera de correr, vino cerca del fuego que avivaban Picante Sar y Chorlito pero sin chamuscarse. Al pisar la recta lo hizo como manda el código burrero: “tercero y por afuera”, para dominar rápidamente la carrera y escapar rumbo al disco que cruzó con cuatro cuerpos de ventaja sobre Picante Sar que a su vez por un largo, dejó tercero a Coins Maxing. Así, el conducido por el jockey Elvio Candia Gutiérrez logró el tercer triunfo de una destacada campaña que se completa con once puestos rentados en veintidós presentaciones.

Cotejo reservado para todo caballo de 5 años y más edad, ganador de dos carreras, ocupó el undécimo turno de la programación con ocho participantes en pista, ya que Don Saturno y Tachero Lu dejaron el compromiso en blanco y el cierre de las apuestas mostró el favoritismo de Picante Sar, que prometía en caso de ganar un sport de $2.50, superando levemente lo reunido por Rayo Star ($3.20).

Abiertos los partidores, Picante Sar y Rayo Star primerearon a Chorlito y a Coins Making, mientras el resto de los competidores se acomodaba en el desarrollo; pero al formalizarse la carrera Chorlito pasó a comandar el lote sin sobrarle nada sobre Picante Sar y Rayo Star que quedaba por afuera teniendo a su costado a Coins Making. En un ritmo sostenido culminaron la recta de enfrente con el puntero que contenía por medio cuerpo a Picante Sar, quedando en la misma baldosa Rayo Star y Coins Making, mientras el resto de los animadores iban quedando en un segundo plano.

En la mitad de la elipse, Picante Sar y Chorlito luchaban cabeza a cabeza por la vanguardia con Rayo Star por afuera “esperando su momento” y más abierto quedaba Coins Making. De esa manera completaron el recorrido de la curva y al ingresar a la recta de la definición Picante Sar intentó la escapada pero por afuera salió como un “rayo” el entrenado por Ramón Jones y en cuatro saltos pasó de largo para finalmente cruzar el disco con amplia ventaja sobre Picante Sar, que era el rival a vencer. A Rayo Star le sobró hilo en el carretel para encarar lo venidero, ya sea en esta pista o en la arena porteña.

El ganador vino en 24s.37/100 y en 47s.92/100 para finalmente “matar el minuto” ya que completó los 1.000 metros de pista normal en 59s.93/100.