La dirigencia buscará “blindar” a Nelson Insfrán

Gimnasia está cerrando una temporada donde pasó por todo tipo de emociones y situaciones. Del plan inicial con la idea de clasificar a copas internacionales, a pelear por el descenso para luego nuevamente ilusionarse con una final de torneo. En el medio pasaron varios técnicos y muchos jugadores bajaron su nivel. Pero hubo uno que siempre mantuvo la regularidad y fue el mejor del año albiazul: Nelson Insfrán. El formoseño, que comenzó como suplente de Luis Ingolotti con Marcelo Méndez al frente del 11 albiazul, se adueñó de los tres palos. Y por si eso, si bien tiene contrato hasta diciembre del 2026, la dirigencia encabezada por Carlos Anacleto buscará mejorarle considerablemente el contrato para evitar que otros equipos logren seducirlo con alguna oferta en este mercado de pases.

Entre el Torneo Apertura y Torneo Clausura, el “Mono” fue el arquero con más goles evitados cada 90 minutos de juego, con 0.3 por partido. El hoy por hoy capitán del Lobo se impuso ante Nahuel Losada (con 0.29 y campeón con Lanús de la Copa Sudamericana) y a Facundo Cambeses, de Racing, quien cerró el año con 0.26 de media.