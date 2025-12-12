Nicolás Varrone suma kilómetros en la Fórmula 2

Nicolás Varrone completó una nueva jornada de trabajo en Abu Dhabi durante los ensayos de postemporada de la Fórmula 2, donde continúa adaptándose al Dallara del equipo Van Amesfoort Racing (VAR). El piloto argentino de 25 años, que retorna a los monopostos después de cinco temporadas dedicadas al Endurance, enfocó su segundo día en evaluaciones de ritmo de carrera y procedimientos específicos, más que en la búsqueda de tiempos rápidos. A lo largo de las dos tandas acumuló 108 vueltas, un kilometraje clave dentro de su plan de reacomodamiento a la categoría.

En este segundo día Varrone utilizó neumáticos medios usados, una decisión prevista dentro de la estrategia global de los tres días de pruebas. En la sesión matutina completó 53 vueltas y marcó 1m38s365, registro que lo ubicó 17° entre los 22 pilotos presentes. Por la tarde, con un enfoque distinto y simulación de tandas largas, concluyó 19° con 1m42s407. Los tiempos, sin embargo, quedaron en un segundo plano: el objetivo principal fue simular carreras Sprint por la mañana y una Feature Race por la tarde, lo que implicó cargas de combustible más altas, manejo del desgaste y procedimientos habituales del formato de la categoría. También dedicó un tiempo considerable a practicar largadas detenidas, una técnica que debe reasimilar tras años compitiendo con salidas lanzadas en resistencia.

Los más veloces del día fueron Oliver Goethe (MP Motorsport), autor de un 1m37s049 en la tanda de la mañana, y el brasileño Rafael Camara (Invicta Racing), reciente campeón de Fórmula 3, que lideró la sesión vespertina con 1m37s646. Ambos lograron estos registros utilizando neumáticos Supersoft, el compuesto de mayor adherencia y más rápido en la gama de Pirelli. El compañero de Varrone en VAR, el mexicano Rafael Villagómez, cerró la jornada con un sexto y un décimo puesto, mientras que el estadounidense Colton Herta, piloto de reserva de Cadillac F1, finalizó 14° y 18°.

Para la última jornada, Varrone guardó dos juegos de neumáticos Supersoft y uno de medios, con la intención de medir su rendimiento real y entender con mayor precisión su posición dentro del grupo en esta etapa inicial junto al equipo neerlandés. Más allá de los tiempos, lo esencial para él es acumular vueltas, adaptación y experiencia después de un lustro alejado de los monopostos. En total, suma 185 giros en las dos primeras jornadas de pruebas en Abu Dhabi.

La Fórmula 2 utiliza un chasis único, el Dallara F2 2024, impulsado por un motor Mecachrome V6 de 620 HP. Los equipos cuentan con neumáticos Pirelli en cinco compuestos: súper blando, blando, medio, duro y el específico para lluvia.