La bestia negra: el León, el rival que Racing no puede domar

Hay números que pesan y antecedentes que juegan su propio partido. Para este Racing de Gustavo Costas, tan competitivo ante los grandes, Estudiantes aparece como una verdadera pesadilla. Desde que el DT asumió a comienzos de 2024, se enfrentaron tres veces y siempre ganó el Pincha de Eduardo Domínguez: aquel inolvidable 5-4 de fines del año pasado y los más recientes 2-0 y 1-0 por los grupos de los torneos Apertura y Clausura.

La racha es todavía más amplia. En los últimos diez cruces ante Racing Club, Estudiantes solo cayó una vez: fue 2-1 en la Copa de la Liga 2023. El resto del historial reciente marca cinco empates y cuatro triunfos albirrojos, una supremacía que trasciende nombres y momentos.

Para Gustavo Costas, el duelo también es personal: Domínguez es el único técnico que logró quebrar su aura ganadora en la Academia. “Es uno de los rivales a los que no les pudimos ganar”, admitió García Basso. El Madre de Ciudades tampoco trae buenos recuerdos para Racing, goleado 5-0 por River en la Supercopa 2021. Vueltas del destino, hoy el Pincha vuelve a cruzarse en su camino. Final, historia y desafío abierto. A jugar.