Rugby: se dio a conocer el fixture de los torneos de la URBA

El Área de Competencias de la Unión de Rugby de Buenos Aires oficializó los fixtures completos de todas las categorías de la División Superior para la temporada 2026.

Los campeonatos de Top 14, Primera A, Primera B, Primera C y Segunda darán inicio el sábado 14 de marzo de 2026, mientras que las categorías Tercera y Desarrollo comenzarán el sábado 11 de abril. Una de las principales novedades es la ampliación de la máxima categoría: el tradicional Top 12 pasará a ser Top 14, tras los ascensos de Atlético del Rosario y Los Matreros. Newman, campeón de la última temporada, defenderá el título en este nuevo formato.

En cuanto a los representantes platenses en el Top 14, La Plata Rugby Club y Los Tilos serán los encargados de representar a la ciudad. San Luis, en tanto, perdió el repechaje por la permanencia frente a Champagnat en su último partido del año y competirá en la Primera A.

La Plata RC debutará como local en Manuel B. Gonnet ante Atlético del Rosario, uno de los recién ascendidos. Los Tilos, por su parte, tendrá un exigente estreno visitando a Hindú Club en Don Torcuato. El clásico platense llegará de manera temprana: se disputará en la segunda fecha y tendrá como escenario el Barrio Obrero.

En la Primera A, San Luis comenzará su camino enfrentando a Deportiva Francesa en La Cumbre, mientras que Universitario, que logró mantener la categoría, debutará como visitante ante Hurling. El cruce entre ambos equipos platenses está programado para la fecha 11 y se jugará en Gonnet, con Universitario como local.

Por último, en su regreso a Segunda División, Albatros debutará como local en Hernández frente a Tiro Federal de San Pedro.