Hockey: Los Leones vencieron a Países Bajos

Luego del empate en el debut ante Países Bajos y la victoria frente a Pakistán, la selección argentina masculina disputó su tercer encuentro en la ventana de Pro League que se desarrolla en Santiago del Estero. En una sólida actuación, Los Leones se impusieron nuevamente ante el conjunto neerlandés por 3 a 2.

Durante el primer tiempo, el equipo dirigido por Lucas Rey fue de menor a mayor y logró asentarse con firmeza tanto en defensa como en ataque. Países Bajos, en cambio, se mostró incómodo y sin fluidez. Esa superioridad argentina se reflejó en el marcador a los 17 minutos, cuando Tomás Domene abrió la cuenta con una arrastrada letal al ángulo tras un córner corto. Diez minutos más tarde, una nueva jugada fija derivó en penal luego de que el disparo impactara en el cuerpo de Jorrit Croon, ubicado en el poste. Maico Casella no falló y, con un remate fuerte y bajo, estiró la ventaja. Con el tiempo cumplido del primer parcial, Domene volvió a aparecer para sellar el 3 a 0 con el que Argentina se fue al descanso.

En el complemento, Países Bajos reaccionó rápidamente y descontó a través de Duco Telgenkamp a los 33 minutos. A partir de allí, el encuentro se volvió más intenso y exigente para la defensa argentina, que se sostuvo con orden y con un Tomás Santiago muy seguro bajo los tres palos. En el tramo final, el conjunto europeo tuvo una chance clara que se fue desviada y, cuando el partido se moría, Tijmen Reyenga anotó el 3 a 2 definitivo con menos de 30 segundos en el reloj. Victoria importante para Los Leones, que continúan sumando confianza en la Pro League.

Las Leoncitas son subcampeonas del mundo

Las Leoncitas cayeron en la final del Mundial Junior ante Países Bajos y obtuvieron una nueva medalla de plata. Fue 2 a 1 con un gol de Lara Casas.

Argentina consiguió la medalla de oro en 1993 y 2016, fue plata en 2001, 2009, 2013 y 2023 -además de 2025- y bronce en 1997. Las neerlandesas son tricampeonas y máximas ganadoras de esta competencia son seis títulos totales.

En los premios individuales, la mendocina, Milagros Alastra, fue reconocida como la “Rising star of the year” por la FIH.