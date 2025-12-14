Estudiantes no seca nucas y sigue marcando la historia del fútbol nacional

Aferrado a la doctrina bilardista, Estudiantes volvió a festejar un título y coronó un cierre de año histórico cargado de tensiones y polémicas en los últimos meses. Tras desatarse el contrapunto por el reconocimiento a Rosario Central, el equipo dio un giro a partir de la postura que tomó el presidente Sebastián Verón y derrotó por penales a Racing luego de empatar 1 a 1 en tiempo regular.

El Pincha salió a jugar con más autoridad que su rival y plasmaron toda la jerarquía el oficio del equipo que se acostumbró a jugar finales en los últimos años.

En la primera jugada Carrillo salió a chocar a Sosa, el defensor que jugó con una máscara por la lesión insólita que le provocó Marcos Rojo, y el Pincha demostró desde los primeros minutos que estaba dispuesto a jugar con el cuchillo entre los dientes.

Román Gómez ejercía la presión alta, Tiago Palacios liberaba a Cetré y Carrillo se sumaba al circuito futbolístico con Medina y Ascacíbar, pero demostró que las cuatro fechas de suspensión le pasaron factura.

Estudiantes arrancó mejor atacando por la derecha y terminó mejor el primer tiempo complicando por la izquierda.

Racing había tomado nota de cómo Cetré lastimó a Gimnasia en el partido de las semifinales y lo contuvo bien hasta los últimos minutos del primer tiempo.

La Academia apenas pudo reaccionar cuando el propio Estudiantes, a través de otro grosero error en la salida de Santiago Núñez, le dejó servida la definición a Martínez, pero el delantero no la supo aprovechar.

En la parte final los dos equipos se repartieron el protagonismo, pero recién a los 36 minutos llegó la apertura del marcador cuando Santiago Núñez le erró en el cálculo en la marca y Maravilla Martínez terminó muy bien la jugada definiendo por encima de Muslera.

Cuando los hinchas de Racing y Costas con Francella en la tribuna ya festejaban el campeonato, Carrillo cabeceó un córner y decretó la igualdad en tiempo de descuento.

En los penales los dos equipos erraron, pero el Pincha con Muslera salió mejor parado y Chiqui Tapia le terminó dando la Copa a Ascacíbar.

Nunca seca nucas… son soldados de la Bruja…