Flamengo venció a Pyramids y jugará la final de la Copa Intercontinental ante PSG

Flamengo derrotó por 2 a 0 a Pyramids de Egipto en Rayán y se clasificó a la final de la Copa Intercontinental de la FIFA, donde enfrentará al Paris Saint Germain. En el Ahmad Bin Ali Stadium, el equipo de Filipe Luís impuso su jerarquía desde el inicio y abrió el marcador con un cabezazo de Leo Pereira tras un tiro libre de Giorgian de Arrascaeta. En el complemento, Danilo amplió la ventaja también de cabeza.

El conjunto brasileño venía de superar a Cruz Azul, mientras que Pyramids había dejado atrás a Al-Ahli con un triplete de Fiston Mayele. En Qatar, sin embargo, el dominio fue claro y Flamengo manejó el ritmo sin sobresaltos. La final será el miércoles a las 14 en el mismo escenario y enfrentará al campeón de América con el campeón europeo.