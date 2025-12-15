Fentanilo contaminado: familiares marchan para exigir Justicia

Las familias de las víctimas del fentanilo adulterado volverán a movilizarse este martes con una marcha central en La Plata y una réplica en Rosario para exigir respuestas frente a una tragedia sanitaria que ya dejó 173 muertes. Las manifestaciones buscan visibilizar la falta de acción del Gobierno nacional.

En La Plata se espera una presencia amplia de familiares que denuncian un abandono institucional persistente. Señalan que la ausencia de autoridades sanitarias en las citaciones legislativas y la falta de definiciones del Ejecutivo, profundizan la sensación de desamparo. Ante esta situación, reclaman que las muertes no sigan dependiendo de decisiones que el Estado vuelve a postergar.

Mientras el reclamo crece en la calle, la causa judicial avanza en los tribunales federales. En los últimos días se incorporaron nuevas historias clínicas y un informe del Cuerpo Médico Forense que confirmó el hecho de que la mayoría de los casos analizados corresponden a infecciones vinculadas al anestésico contaminado. También declararon extrabajadores del Laboratorio Ramallo, quienes describieron fallas graves en los procesos de control.

En paralelo, las familias exigen una reunión urgente con el ministro de Salud y con la conducción de la ANMAT, para conocer qué falló en los sistemas de vigilancia y por qué no se detectó a tiempo el desastre sanitario.