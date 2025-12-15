Sturzenegger: “La verdadera batalla es cultural”

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó que el proceso de desregulación que impulsa el Gobierno apunta a un cambio cultural profundo y no solo a la eliminación de normas, y sostuvo que la transformación del Estado representa “una reconstrucción moral”.

“La verdadera batalla no es normativa, es cultural”, afirmó, y agregó que ningún cambio estructural puede sostenerse en el tiempo sin una transformación en la forma de pensar de la sociedad.

Sturzenegger planteó que durante décadas la Argentina quedó atrapada en un entramado normativo excesivo que no promovía el desarrollo, sino que “parecía diseñado no para ayudar, sino para vigilar, frenar y domesticar la energía creativa del país”.

A su vez, el ministro lanzó que la libertad genera incomodidad, pero resulta necesaria para el desarrollo. “Argentina dejó de caminar en círculos”, concluyó.