Curas villeros alertan por la situación social

Sacerdotes de las villas de la Ciudad de Buenos Aires reclamaron desde Luján por las necesidades de los barrios vulnerables previo a la Navidad. En el marco de una celebración religiosa en el Santuario de Nuestra Señora de Luján, los curas villeros porteños compartieron la dura realidad que afrontan las familias en materia de vivienda, alimentación, salud y trabajo.

En el mensaje a la comunidad, los sacerdotes expresaron “en esta Navidad, en nuestras villas y barrios populares siguen faltando cloacas y verdadera integración socio urbana”. En este sentido, manifestaron su preocupación por ciertos discursos públicos al indicar que “escandalosamente” volvimos a escuchar la palabra “erradicación” y “dinamitar las villas”.

Asimismo, sostuvieron que “en esta Navidad, en muchas familias de nuestros barrios va a faltar pan, es decir una mesa digna, juguetes y pan dulce”. En esta línea, agregaron que “en muchas calles y pasillos de nuestras villas falta agua potable y no potable, y las obras pluviales correspondientes”.

De la misma manera, expusieron que “en esta Navidad, la atención de salud sigue siendo insuficiente en nuestros barrios”, y denunciaron que los centros de salud no tienen los recursos necesarios.

Al mismo tiempo, lamentaron que “en esta Navidad, muchas familias no tienen trabajo digno”, al remarcar que “hay empleo precario y emprendimientos con poca expectativa de éxito”.