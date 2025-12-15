Liberaron un grupo de guanacos en el Parque Nacional El Impenetrable

Un grupo de guanacos fue liberado en el Parque Nacional El Impenetrable, en la provincia de Chaco, donde la especie se extinguió hace unos 110 años. Los individuos provienen del Parque Patagonia, en Santa Cruz y su translocación de 3200 km fue la más larga por vía terrestre que se haya hecho en el mundo con fines de conservación. El regreso de este gran herbívoro al Chaco Seco contribuirá a recuperar el ecosistema y suma un atractivo para el turismo de naturaleza basado en el avistaje de fauna.

El Impenetrable es el escenario de un proyecto único que busca recuperar sus especies nativas y restaurar el funcionamiento del ecosistema. A los proyectos de recuperación de tortuga yabotí, yaguareté y nutria gigante, se suma ahora la reintroducción del guanaco, gracias al trabajo conjunto de Rewilding Argentina. El guanaco solía habitar los pastizales abiertos con isletas de monte y ambientes de tipo sabana de la región del Chaco Seco. Debido a la caza, a la pérdida de los pastizales, al avance de la ganadería y al mal uso del fuego, hoy el guanaco está prácticamente extinto en el Chaco Seco, que abarca un millón de kilómetros cuadrados.

El trabajo para preparar el traslado incluyó el desarrollo de técnicas de arreo, captura y transporte y el diseño y la construcción de corrales de presuelta y de un tráiler especial que pueda transportar grupos de varios individuos. Para garantizar su adaptación al nuevo ambiente, una vez llegados, los guanacos permanecieron en corrales de presuelta. Allí nacieron los primeros chulengos y también comenzaron a incorporar plantas nativas a su dieta.

“La defaunación en El Impenetrable provocó la desaparición del guanaco otros grandes herbívoros en pastizales y humedales, como el venado de las pampas y el ciervo de los pantanos, que cumplen funciones ecológicas esenciales: modelan los paisajes mediante el pastoreo, favorecen la diversidad de plantas, reducen incendios al consumir vegetación seca y redistribuyen nutrientes, semillas y carbono a través de sus movimientos”, destacaron los expertos a cargo del proceso.