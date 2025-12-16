Realizan nuevas jornadas de salud en distintos puntos de La Plata
La ciudad despliega postas de vacunación y acciones preventivas para ampliar el acceso a la salud.
Con el objetivo de acercar la atención médica a cada rincón de la ciudad, se pone en marcha un nuevo cronograma sanitario barrial que incluye postas de vacunación, campañas de prevención y controles de salud gratuitos para niños, jóvenes y adultos.
En paralelo, la Comuna continúa fortaleciendo la campaña contra el dengue mediante talleres informativos y acciones de concientización en espacios públicos, al tiempo que recuerda que en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) se aplican de forma permanente vacunas de calendario, antigripales, contra el sarampión y contra el covid.
Hoy a las 10:00 estarán en 143 y 414 bis, Arturo Seguí con un taller para adolescencias. Mañana de 8:00 a 13:00 en el CIC El Retiro de 158 y 46, en Lisandro Olmos con jornada de prevención de ITS y testeos de VIH y sífilis. También desde las 9:00 en Plaza Martín Fierro de 510 entre 29 y 30, Gonnet con vacunación de calendario y taller de dengue. Asimismo, desde las 9:30 los profesionales de la salud estarán en Plaza Elvira Sotes de 1 y 84, Villa Elvira y desde las 9:30 en la Plaza Jagüel de 150 y 41, en San Carlos.
En tanto el jueves 18 de 9:30 a 13:00 se encontrarán en Amanecer de los Abuelos de 4 bis entre 612 y 613, en Villa Elvira. Y el viernes 19 de 9:30 a 13:30 en la Plaza de la Madre de 137 y 60, en Los Hornos va a estar realizando vacunación de calendario y lo mismo en UTT, sede central en 197 entre 32 y 38, de Abasto.