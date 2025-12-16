Realizan nuevas jornadas de salud en distintos puntos de La Plata

Con el objetivo de acercar la atención mé­dica a cada rincón de la ciudad, se pone en marcha un nuevo cronograma sanitario barrial que incluye postas de vacunación, campañas de prevención y controles de salud gratuitos para niños, jóvenes y adultos.

En paralelo, la Co­muna continúa fortaleciendo la campaña contra el dengue me­diante talleres informativos y acciones de concientización en espacios públicos, al tiempo que re­cuerda que en los Cen­tros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) se aplican de forma permanente vacunas de calendario, antigripales, contra el sarampión y contra el covid.

Hoy a las 10:00 estarán en 143 y 414 bis, Arturo Seguí con un taller para adolescencias. Ma­ñana de 8:00 a 13:00 en el CIC El Retiro de 158 y 46, en Lisandro Olmos con jornada de prevención de ITS y testeos de VIH y sífilis. También desde las 9:00 en Plaza Martín Fierro de 510 entre 29 y 30, Gonnet con vacunación de calendario y taller de dengue. Asimismo, desde las 9:30 los profesionales de la salud estarán en Plaza Elvira Sotes de 1 y 84, Villa Elvira y desde las 9:30 en la Plaza Jagüel de 150 y 41, en San Carlos.

En tanto el jueves 18 de 9:30 a 13:00 se encontrarán en Amanecer de los Abuelos de 4 bis entre 612 y 613, en Villa Elvira. Y el viernes 19 de 9:30 a 13:30 en la Plaza de la Madre de 137 y 60, en Los Hornos va a estar realizando vacunación de calendario y lo mismo en UTT, sede central en 197 entre 32 y 38, de Abasto.