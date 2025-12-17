La Noche de las Ferias vuelve a Meridiano V

Con descuentos y diversas promociones, este sábado vuelve la Noche de las Ferias a La Plata, con la presencia de más de 150 emprendedores y espectáculos gratuitos para toda la familia.

El evento se desarrollará en Meridiano V a lo largo de un recorrido que irá desde 18 y 71 hasta 17 y 71, incluyendo el clásico playón del barrio. Allí se instalarán más de 150 emprendedores y emprendedoras de La Plata y la región, con stands de indumentaria, accesorios, calzado, juguetes, cerámica, cosmética natural y otros rubros vinculados a la producción independiente.

"Este año más que nunca deseamos que estas fiestas los regalos sean de producción artesanal, argentina y local", remarcaron desde la organización.

Además, la gran jornada contará con intervenciones artísticas y musicales, una variada propuesta gastronómica en diferentes puntos y un cronograma de espectáculos gratuitos.

"Como en cada edición, buscamos impulsar la autogestión y el trabajo de manualistas creadores que van desde sus talleres a las ferias. Promovemos el consumo responsable, consciente y solidario que valora la importancia de la producción local y regional", completaron.