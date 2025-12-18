Malestar por la atención al público en la vereda del Registro de 7 entre 54 y 55

Un grupo de vecinos de La Plata que se acercó esta semana a realizar trámites a una de las dependencias del Ministerio del Interior que funciona en calle 7 entre 54 y 55 no escondieron su sorpresa y malestar por la decisión de trasladar la atención a los clientes a la vereda.

Ayer a la mañana, en el contexto de una jornada fresca y ventosa, a las personas se las hacía formar fila sobre la vereda, mientras el ingreso al Registro en el cual se hacen documentos y pasaportes permaneció encintado y delimitado al acceso al público.

De acuerdo a las explicaciones que brindaron algunos empleados, la decisión se sustenta en que no quieren que se “junten personas reclamando” en el interior de las oficinas del edificio de 7 entre 54 y 55, cuya dependencia fue creada para agilizar los trámites y facilitar la documentación de las personas que se acercan a obtener documentos y pasaportes.

“Se junta mucha gente y algunos se ponen a reclamar”, alegaron los empleados administrativos, como si el pedido de las personas que pagan para que se pueda agilizar la documentación resultase un favor y no una obligación.

En sintonía con lo que ocurría en tiempos de pandemia, la atención se mantuvo sobre la vereda de calle 7, por donde además pasaban cientos de personas en dirección a plaza San Martín y observaban cómo los vecinos que iban a hacer trámites al Registro esperaban varios minutos antes de poder acceder al interior de las oficinas destinadas para la atención al público.