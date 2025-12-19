Sigue la expedición del Conicet en el fondo del Mar Argentino

Un grupo de científicos del Conicet, junto a colegas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y del exterior, realiza una nueva campaña en el Mar Argentino, a bordo del buque RV Falkor (too), perteneciente al Schmidt Ocean Institute (SOI), con el objetivo de estudiar los ecosistemas más extremos y menos explorados del fondo marítimo. Se trata de las comunidades quimiosintéticas, es decir, organismos que sobreviven en las profundidades oceánicas, donde no llega la luz solar y la fotosíntesis es inviable, a través del consumo de la energía química proveniente de las filtraciones de gas metano emanadas desde áreas del fondo marítimo.

El proyecto fue seleccionado junto con otros siete, entre numerosas propuestas nacionales e internacionales, tras la evaluación de jurados internacionales y miembros del SOI. Dentro de las ocho expediciones elegidas para explorar el océano Atlántico Sudoccidental, tres son dirigidas por científicos argentinos. De acuerdo con el equipo científico, uno de los objetivos centrales de la expedición será tratar de comprender el rol transversal del metano en el modelado de las características biológicas, físicas y químicas de estos ecosistemas quimiosintéticos. En este sentido, el estudio se realizará en diferentes áreas del talud continental argentino, de manera de permitir comparar distintos ambientes y analizar la manera en que las condiciones químicas y fisicoquímicas asociadas a las filtraciones de metano influyen en la biodiversidad y en el funcionamiento de los ecosistemas quimiosintéticos.