Abrió la inscripción a las colonias de vacaciones en la República de los Niños

La Municipalidad de La Plata habilitó la inscripción a las colonias de vacaciones que se llevarán adelante durante los meses de enero y febrero en la República de los Niños, con una amplia propuesta de actividades recreativas pensadas para disfrutar el verano en un entorno seguro e inclusivo.

Las actividades estarán organizadas en programas destinados a niños y niñas, personas mayores y personas con discapacidad, con el objetivo de garantizar espacios de encuentro, recreación y disfrute para distintos sectores de la comunidad platense durante el receso estival.

En el caso de niños y niñas de entre 6 y 11 años, la colonia se de­sarrollará de lunes a viernes en el tradicional predio de Gonnet, con propuestas deportivas, re­creativas, acuáticas y de cocina. Las actividades se realizarán en dos turnos, de 9 a 13 y de 14 a 18, y comenzarán el 5 de enero para finalizar el 27 de febrero.

La iniciativa contará con cuatro contingentes quincenales: el primero del 5 al 16 de enero; el segundo del 19 al 30 de enero; el tercero del 2 al 13 de febrero; y el cuarto del 16 al 27 de febrero. En total, más de 2.300 niños y niñas participarán de la colonia de vacaciones en el histórico parque. El equipo a cargo estará conformado por profesores de educación física, coordinadores, guardavidas, médicos, auxiliares y ayudantes.

La inscripción para quienes requieran transporte debe realizarse de forma presencial en las delegaciones comunales, mientras que quienes no lo necesiten pueden anotarse a través del correo [email protected] o comunicándose al teléfono (221) 524-5179.

Por otro lado, la Colonia de Integración Social para personas mayores y personas con discapacidad también tendrá lugar en la República de los Niños, de lunes a viernes de 9 a 13, durante enero y febrero. Durante la temporada se desarrollarán actividades de baile, música, aquagym y diversas propuestas recreativas, culturales y deportivas.

Las inscripciones se realizan en la Secretaría de Desarrollo Social, ubicada en calle 7 N° 840 entre 48 y 49, segundo piso, de 8:30 a 14:30. Para participar es requisito presentar DNI, ficha médica actualizada, certificado de aptitud física y, en el caso de personas con discapacidad, copia del CUD. Para más información, se puede llamar a los teléfonos (221) 427-1532 y (221) 489-6493.