Captan imágenes del enigmático gato de cabeza plana en Tailandia

Tailandia celebra un hallazgo histórico. Panthera, organización mundial dedicada a la conservación de felinos salvajes, anunció que el gato de cabeza plana (prionailurus planiceps), en peligro de extinción, ha sido registrado nuevamente en el sur del país asiático después de 29 años.

Cámaras instaladas en 2024 captaron numerosas imágenes durante dos años, incluyendo 16 detecciones en 2025. Una de las más destacadas fue la de una gata de cabeza plana con su cría, confirmando que la especie se reproduce con éxito en el sur de Tailandia.

A nivel global, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) estima que quedan alrededor de 2.500 ejemplares adultos de gato cabeza plana y clasifica a la especie como “en peligro”. En el caso de Tailandia, la categoría de “posiblemente extinta” obedece principalmente a la grave fragmentación de los bosques de turba en el sur, consecuencia de la conversión de tierras y la expansión agrícola.

Por su parte, la directora nacional de Panthera Tailandia, Kritsana Kaewplang, sostuvo: “Después de casi tres décadas, este redescubrimiento muestra lo que es posible cuando la ciencia y una protección sólida se unen. Estos hábitats continúan sorprendiéndonos con su resiliencia”.