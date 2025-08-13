La "nave alien" que resultó ser un cometa enano

La nueva imagen del telescopio Hubble no solo pinchó el globo de las teorías conspirativas, sino que dejó en evidencia lo apresurados que pueden ser algunos científicos cuando salen a hacer declaraciones. Este objeto interestelar, que viaja a 209.000 km/h por nuestro vecindario cósmico, resultó ser entre 4 y 60 veces más chico de lo que creían inicialmente.

La confusión no fue casualidad. Lo que los telescopios terrestres veían no era el núcleo del cometa, sino su "coma": esa nube brillante de polvo y gas que lo rodea como una lágrima gigante. Es como tratar de calcular el tamaño de una pelota mirando solo el humo que la envuelve. NASA tuvo que usar toda la precisión del Hubble para distinguir entre el verdadero núcleo y esa envoltura engañosa.

El comportamiento del 3I/ATLAS terminó siendo completamente predecible: se deshace por el lado que mira al Sol, expulsa material como cualquier cometa común y corriente, y pierde entre 6 y 60 kilos de polvo por segundo. Nada de tecnología alien ni fenómenos inexplicables. Solo física básica haciendo lo suyo.