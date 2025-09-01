Festival de Venecia: Lucrecia Martel ovacionada y Karla Sofía Gascón premiada

Hasta el 6 de septiembre en Venecia, Italia, se desarrolla la 82 edición del Festival de cine, donde, Lucrecia Martel, presentó fuera de competencia, ovacionada, su primer documental Nuestra tierra, que aborda el asesinato en 2009 de Javier Chocobar, líder de la comunidad indígena Chuschagasta en manos del terrateniente Darío Amín, en medio de disputas por unos valles de la provincia de Tucumán. La película fue aclamada por la crítica especializada presente en el lugar. Por otro lado, el día sábado, la actriz española Karla Sofía Gascón, recibió el premio Kinéo, un “evento especial colateral” al festival, en donde fue premiada como mejor actriz internacional, junto al filme Cónclave, de Edward Berger, entre otros. Hasta la fecha lo han obtenido artistas como Ennio Morricone, Giuseppe Tornatore, Susan Sarandon, Nathalie Portman, Bernardo Bertolucci, Claudia Cardinale o Nastassja Kinski. Ahora, se suma Gascón.