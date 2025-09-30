Martín Fierro 2025: así se vivió la gran fiesta de la televisión argentina

Con una impecable conducción, una vez más, de Santiago del Moro, en el lujoso Hotel Hilton de Buenos Aires, se llevó a cabo la gala de los Premios Martín Fierro de la Televisión Abierta. Hubo 35 categorías premiadas, en las que la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) distinguió a los mejores, según sus socios, siendo hasta el cierre de esta edición del diario Margarita, la creación de Cris Morena, el programa más premiado. Luis Ventura, presidente de la entidad, agradeció a todos los auspiciantes, que permiten seguir premiando en diferentes rubros, y mencionó a varios de los presentes, como Adrián Suar, Susana Gimenez, Iván de Pineda y Natalia Oreiro. Hubo durante la entrega, además de las tradicionales estatuillas, sentidos homenajes a Mirtha Legrand y Jorge Lanata, además del clásico In Memoria musicalizado con una orquesta en vivo que tocó Adiós Nonino de Astor Piazzolla, con un aplauso cerrado para Antonio Gasalla, a quien se lo rememoró con una participación en el ciclo de Giménez. Si bien se esperaba, dado el momento económico y político, discursos encendidos, uno de los más celebrados fue el de Rodolfo Barili, mejor labor periodística, quien recordó la importancia del periodismo en tiempos en donde el poder señala justamente a los mismos. Bake off famosos obtuvo los premios de mejor jurado y Big show, mientras que Wanda Nara no pudo quedarse con el de conducción por el mismo programa ya que la mejor conductora de la televisión argentina fue elegida Susana Gimenez. LAM conducido por Angel de Brito, fue el mejor programa periodístico, Telenoche el mejor noticiero y Gabriel Goity e Isabel Macedo los mejores intérpretes protagónicos. En el rubro reparto ganaron Julia Calvo y Marco Antonio Caponi, mientras que la revelación fue para Lola Abraldes, quien le sacó a Mora Bianchi, el premio por Margarita. Gran Hermano fue el mejor reality, y del Moro, el mejor conductor d ella TV.La ceremonia fue solemne y con varios PNT en el medio, como el premio al minuto de oro, al mayor numero de rating de un programa, que recayó en una emisión de un partido de la Selección Argentina de Futbol.