Franco Masini: “Fue un desafío bastante grande”

El retorno, de Marcela Luchetta, marca la vuelta al cine argentino de Franco Masini, intérprete que reparte su tiempo profesional entre continentes y quien tiene un rol clave en el relato, Un mesías. Hablamos con Masini para que nos cuente más de los desafíos que le implicó la película.

—¿Cómo fue entrar en esta locura donde hablas varios idiomas, el look completamente diferente, y además hacer de un nuevo Cristo?

—La verdad que fue muy loco cuando leí el guión y me dijeron, mira, el personaje es este, tiene un arco bastante interesante y era algo que yo no había hecho nunca, una composición distinta, si bien obviamente el personaje en la película mantiene un tono distinto al del resto de los personajes, que es una cosa que es más riesgosa para mí como actor también, yo estoy acostumbrado siempre a mezclarme dentro de un mismo tono y acá yo tenía que mantener mi tono en paralelo con todo el resto afuera. Con lo cual fue un desafío bastante grande, sumado a lo que vos decís de los idiomas, de aprender italiano, de repente estoy hablando italiano…

—Que igual está buenísimo porque es un capital que a vos después ya te queda y vos estás con un pie en todos lados, aparece algo y ya estamos…

—Sí, me quedó algo en todo lo que tiene que ver con la parte italiana, ya el inglés lo tenía, ahora el italiano, y también me gustó toda la parte de la locura, más allá de ser el Cristo. Él al principio nadie le cree y está al borde de un delirio místico siempre, entonces vos no sabés si es Cristo o no, o sos un loco que él cree, y hay una parte que me parece que la película trata un poco de eso, de esta tensión entre esa locura que él tiene y esa iluminación que también tiene. Entonces por momentos decís que sos un loco y por momentos le crees, y la película termina y cada uno puede llevarse su opinión...

—Porque ya no importa en realidad, igual las preguntas nos empezamos a hacer nosotros, qué pasaría si de verdad, cómo lo tratamos.

—Claro, bueno, es un poco la idea que propone la directora y quien escribió todo esto, qué pasaría si ahora de la nada hay una persona que te dice que es Jesús, ahora, moderno, no, nada, ahora, Jesús, un poco propone eso la peli, me parece que está bueno también una cosa que tiene la película, que es una producción tanto de Argentina, pero también filmamos en Italia, hay actores de España, de Italia, Chile, me parece que está bueno y que eso también lo hace más internacional. Yo un poco estoy, hace unos años, creciendo en lo que es mi carrera más afuera también y esta es una película que me parece que acompaña un poco también eso. Y también que la filmamos, estuvo muy lindo haber filmado en Amalfi, en Roma, en el Vaticano, la verdad que fueron días de rodaje espectaculares.