Miranda! desata una fiesta doble en Noches Capitales

Después de dos shows agotados en el Estadio Ferro y en medio de los rumores de que el dúo pop no hará presentaciones en Argentina durante 2026, La Plata se prepara para un fin de semana a puro pop para recibir el fenómeno imparable del Nuevo Hotel Miranda!.

Con la fecha del 29 de noviembre completamente agotada, Miranda! se convierte en los primeros artistas en lograr dos noches consecutivas -28 y 29- en el festival que transformó al Hipódromo de La Plata en uno de los escenarios más convocantes del país.

En un 2025 extraordinario, el dúo más emblemático del pop argentino desembarca en La Plata para abrir nuevamente las puertas del Nuevo Hotel Miranda! y repasar una colección de hits que definieron generaciones: Perfecta, Don, Prisionero, Casualidad y nuevas versiones que brillan en su reciente álbum conceptual.

El Hipódromo de La Plata será escenario de una puesta imponente, visualmente magnética y cargada de esa teatralidad pop que caracteriza al grupo. Una celebración que podría convertirse en una de las últimas oportunidades de verlos en vivo en el país antes del próximo año.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Livepass, con todos los medios de pago y el beneficio de 4 cuotas sin interés con tarjetas Banco Provincia.

Con el recuerdo aún latente de lo vivido en ediciones anteriores, Miranda! protagonizará un fin de semana histórico en la ciudad de las diagonales.