Violeta Urtizberea y Benjamín Vicuña hablan de El resto bien

Con localizaciones de Uruguay y Paraguay El Resto Bien, la nueva serie de Daniel Burman, original de Flow, en coproducción con Cimarrón y Oficina Burman (compañías de The Mediapro Studio), es una comedia dramática que gira en torno a un personaje en la crisis de los 50. La serie está codirigida junto a Daniel Hendler y protagonizada por Benjamín Vicuña y Violeta Urtizberea con quienes charlamos en exclusiva.

—Cuéntenme un poco, sin spoilear, porque la vamos a ver en breve, pero ¿de qué va El Resto Bien?

—Benjamín Vicuña: El Resto Bien es un dramedy, es un drama, comedia, que aborda el mundo familiar de una familia bastante particular. Somos muchos en una casa, más de los deseados, en donde exponemos los conflictos de pareja, con nuestros diferentes hijos, diferentes edades, con los padres también, que se vienen a vivir a casa, con todos los entrelazados que existen, con el peso de la vida, el peso también, en el caso de mi personaje, Ariel, de sus 50 años recién cumplidos, y cómo el ruido externo, la vida, la vocación, el trabajo, los mandatos, lo tienen realmente al borde de la locura. Y bueno, ese es el puntapié inicial de esta serie. Es el puntapié donde arranca todo esto, y es una serie original, potente, con mucha comedia, pero a la vez también con reflexión.

—¿Qué podés adelantar vos de tu personaje? Él habló de Ariel ahí, que entra en crisis...

—Violeta Urtizberea: Yo estaba pensando, si alguien me pregunta de qué se trata la serie, diría que es como la crisis de un hombre a los 50 años, ¿no?

—¡Qué pesado! ¡Qué pesado!

—BV: ¡Qué pesado!

—VU: Y bueno, las mujeres supuestamente la tenemos a los 40, los hombres a los 50, ¿no? Bueno, ya no sé, ya no sabemos. ¿Algo de eso hay? Cada uno la tiene cuando la tiene, por supuesto. Sí, se mueven las crisis, ¿no? ¿Nosotros en cuál estaríamos? Bueno, cada uno con su crisis.

—BV: Yo estoy teniendo muchas, muchas... ¿Hacen crisis? Estamos en crisis. La vida es crítica. Es un estado constante. Pero en este personaje aparentemente empieza la andropausia, que debo ser sincero que yo no conocía que existía. Así como la menopausia en las mujeres, la andropausia arranca más o menos a los 50 años. Y hay toda una descripción muy graciosa en el gimnasio donde la personal, Cristina, que es como una especie de coach y a la vez terapeuta de él, le dice, coche, hazme una cosa. Mira, esto es así, así, y asá, pam, pum, pa. Y se le empieza a venir el mundo encima. Y hay que ver cómo él intenta resolver la vida, la física, cómo se sostiene la física, y el peso, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Olga, es su tercera mujer.

—VU: Es el tercer matrimonio.

—BV: Pero esta es si es la vencida.

—VU: Trabaja, no está tan ausente. Tengo un trabajo que tengo que sostener. Bueno, me tengo que ir. Pero obviamente, como en general sucede con las mujeres, la agenda la tengo toda yo acá (se señala la cabeza). Y bueno, cuando me voy le tengo que explicar más o menos cómo son las cosas. Son cinco hijos que tiene, porque los de los otros matrimonios todavía siguen viviendo en la casa con él.