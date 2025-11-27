Llegan los Martín Fierro de Cine y Series

El 8 de diciembre, en la Usina del Arte (CABA), se entregarán por segunda vez, los Martín Fierro al Cine y las Series 2025. El Eternauta (13 nominaciones) y El Jockey (9), son las producciones más nominadas en series y cine, seguidas de cerca por En el barro, con 12 nominaciones, Menem, 9, Envidiosa y Homo Argentum, 7, Belén y La mujer de la fila, cada una con 5 nominaciones, y Cromañón, con 4 candidaturas. La transmisión estará a cargo de América TV y la conducción será de Teté Coustarot. Otras de las producciones nominadas son El Encargado (3), División Palermo (2), El Fin del Amor (2) y El Mensaje (2).