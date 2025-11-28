Llega la segunda temporada de Fallout

La segunda temporada de Fallout se estrenará el 17 de diciembre en Prime Video, con un nuevo episodio cada semana hasta el final de temporada, el 4 de febrero de 2026. La nueva temporada retomará los eventos que se desarrollan tras el impactante final de la primera entrega y llevará al público en un viaje a través del yermo del Mojave hasta la ciudad postapocalíptica de New Vegas. Todos los episodios de la primera temporada están disponibles en Prime Video y está basada en una de las franquicias de videojuegos más icónicas de todos los tiempos.