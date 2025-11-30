Jon Chu: “Necesito hacer esa película que definirá quién soy”

Wicked Parte II, con Cynthia Erivo, Ariana Grande y Jonathan Bailey, llega a los cines para dar punto final a una historia emocionante. En San Pablo, en la premiere mundial de la película, hablamos con Jon Chu, su director, para saber más de la película.

—Me gustaría saber si, cuando desarrollaste la primera película, sabías cuál sería su impacto en los espectadores y en la industria. Y saber si ahora te resulta más difícil decidir cuál será tu próxima película, o si fue más difícil a que cuando desarrollaste Wicked por primera vez.

—¿Te referís a mi próxima película?

—Sí.

—Creo que mi relación con las películas es diferente. Creo que nunca me metí en el cine con el objetivo de hacer Wicked. Necesito hacer esa película que definirá quién soy. Crecí a los 12 aprendiendo a usar la cámara. Y me di cuenta de que quizá no sea el mejor escritor. Quizá no sea el mejor dibujante, pero sé dibujar. Quizá no sea el mejor músico, pero sé tocar un poco. Pero cuando tenía una cámara y un pequeño mezclador, ese era mi lenguaje. Podía expresarme con eso. Así que para mí fue un proceso de entender cómo llegar de aquí a allá (se señala la cabeza). Y en el proceso de hacer esto, aprendí cómo llegar de aquí a aquí (se toca la cabeza y luego el corazón). Y eso ha sido parte de mi vida y si no estuviera haciendo películas de estudio, estaría haciendo películas para alguien, aunque solo fuera para YouTube o incluso si solo fueran videos de bodas, que es lo que hacía. Me satisface de la misma manera. Quiero decir, cuando tomo fotos de mi familia, siento la misma emoción. Les digo: «Pónganse aquí, hagan esto». Y luego, al compartir esas fotos, siento lo mismo. Así que cada película ha sido una especie de viaje a medida que crecía. Me inicié en esto bastante pronto y, en cierto modo, no hice películas independientes. No hice comerciales ni videos musicales. Me metieron en el sistema de los estudios. Ya lo he explicado antes. Es como si me hubieran dado el traje de Iron Man y yo pensara: «¿Qué diablos es esto?». «Oh, es increíble». Y estoy volando en una película y chocando contra la pared de esta manera y de aquella otra. Estoy aprendiendo a manejar esta cosa y es genial y divertido. Pero luego fui madurando a través de todo eso y ahora tengo hijos. Así que creo que lo que tenía que encontrar después de comprender todo esto y no solo eso, sino también cómo trabajar con un estudio. Es un tipo de cine muy diferente al de otras personas. Cómo equilibrar todo eso. Pero lo que aprendí es que, en realidad, internamente, quién era yo y lo que quería decir era aún más importante. Así que supongo que mi larga respuesta corta a eso es que me encanta el proceso de hacer películas y me encanta la aventura que supone, y espero poder hacer todos los géneros y todas las obras, y espero que la gente se sienta confundida de qué diablos de película voy a hacer a continuación. Porque esa es la forma en que quiero crecer como narrador. Mi mamá me dijo, cuando estaba tratando de hacer una película por primera vez y tuve esta oportunidad y no salió bien y luego me enviaron todos estos guiones y uno de ellos era la secuela de una película de baile que se lanzaría directamente en DVD. Y yo pensé: «Yo no hago películas que se lanzan directamente en DVD. Me descubrió Steven Spielberg». Y mi mamá me dijo: ¿Cuándo te volviste tan snob? Si dices que eres un narrador, entonces podes ser un narrador en cualquier lugar. Podes ser un narrador cuando envías un correo electrónico, cuando estás junto a la chimenea o en un DVD. No importa. Solo cuenta una historia. Y eso es algo que me tomé muy en serio. Así es como trabajo con mi equipo. Siempre estoy contando historias a mi equipo. Siempre estoy hablando con ustedes. Es una historia muy larga. Pero sí, espero que me sorprendan y espero tener grandes éxitos y grandes victorias a lo largo de todo el camino porque, si tengo suerte, tendré todo eso y seguiré creando cosas cuando tenga 80 años.