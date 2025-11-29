Lucía y Joaquín Galán preparan su gira 2026 con Pimpinela

Después de un 2025 en el que volvieron a confirmar que son un fenómeno de permanente vigencia, agotando funciones en Estados Unidos, España, México y el resto de América Latina, y emocionando a públicos de distintas generaciones, Lucía y Joaquín Galán, Pimpinela, brindaron una conferencia de prensa en la que anunciaron la gira argentina 2026 de su espectáculo Noticias del Amor. Ahí estuvimos para hablar con ellos.

—Miranda y muchos artistas de nuevas generaciones se acercan a su música, tienen presente las canciones, las melodías. ¿Cómo viven un poco eso? De seguir conectados también aún con artistas emergentes que los tienen muy presentes.

—Joaquín Galán: Sí, estamos permanentemente conectados con eso, Miranda, fue a nuestra productora, ya hace unos cuantos años y eran de esos artistas. Y siempre hay una mirada para ellos, siempre hay una mirada. Ahora estábamos que trabajamos también en México con Daniela Spalla y Esteman dos artistas que vienen de esa música off, alternativa, de música indie, los invitamos al concierto. O sea, estamos atentos a todo que se hace nos encanta nos encanta conocer algo diferente.

—Lucía Galán: Sí, nos van llegando videos pero es un halago enorme que piensen en nuestras canciones.

—¿Qué consejos tienen para los artistas, o cómo ven a la nueva camada de artistas en relación a que todo va a otra velocidad, que todos los consumos son rápidos y efímeros? ¿Qué les recomendarían ustedes para poder hacer algo con sustento, algo con espíritu, y que siga en el tiempo?

—JG: Yo, personalmente, que no piense en el éxito, que piense en la oportunidad que tiene de poder estar haciendo algo que le gusta. Es decir, concentrarse en eso, en la concentración, vamos a llamarlo, en su creación, en el producto, en la canción, concentrarse en eso, y no esperar el resultado. Creo que eso es muy importante. Creo que rodearse de gente que les haga bien, que es fundamental el retorno, la conexión del amigo más íntimo, y luego ser agradecidos, tratar de hacer algún mindfulness, tratar de conectarse interiormente, creo que es importante eso, que es fundamental, no esperar el trabajo. Sentir que están mejorando cada día, pero sin tocar el resultado, porque ahí empieza la competencia con uno mismo y con el entorno. Eso lo recomiendo, entonces, cuando estás concentrado en crear, en producir, en hacer canciones, en mejorar tu obra, estás más protegido del resultado.

—LG: Y no estar tan pendiente también de lo que digan de uno en las redes sociales. Yo creo que, últimamente, la mayor parte del estrés y de la ansiedad de todos los artistas jóvenes es que, permanentemente, tienen que buscar la validación y la aceptación en lo que digan en Twitter, lo que digan en Instagram, en Facebook, por lo que sea. Soltar un poco eso. Yo me acuerdo siempre, somos muy amigos de Gloria Estefan, y había salido una nota muy linda de ella, y le dije salió una nota hermosa y me dijo yo no veo más notas, ni leo nada más, porque vi una vez algo que decía algo feo, que me hizo tanto daño, que decidí no depender de lo que diga el otro a través de una red social que se esconde el otro. Y ellos creo que están demasiado pendientes, y no tienen el peso específico o cuanto quizá la trayectoria como para entenderlo y para sentirse valorizados por sí solos.

La Gira Argentina 2026

La primera fecha en Argentina será el 10 de enero en el Polideportivo Mar del Plata y el cierre del tour será con su vuelta al Movistar Arena en Buenos Aires el domingo 18 de octubre, coincidiendo con el Día de la Madre. Las entradas para este show están a la venta en www.movistararena.com.ar , mientras que los tickets para disfrutar a Pimpinela en Mar del Plata estarán disponibles en TuEntrada.com próximamente. La Gira Argentina 2026 también recorrerá Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan, Neuquén, Salta y Tucumán en fechas que se anunciarán en breve