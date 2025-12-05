Molotov toma por asalto el mítico Teatro Ópera de La Plata

Hay noches únicas, y esta será una de ellas: Molotov regresa a la Argentina en un acontecimiento que supera lo musical y se vuelve un verdadero gesto cultural. Y no llegan solos: la potencia de Pato de Control Machete, pioneros del hip-hop en español, eleva aún más la magnitud de este encuentro histórico.

El Teatro Ópera de La Plata en su festejo de aniversario nro 73, será testigo de un capítulo que ya se siente histórico, un punto de convergencia entre el rock más incendiario y el rap más crudo de los años 90. No existe un escenario más simbólico ni más adecuado. Su mística, su trayectoria y su peso dentro de la identidad cultural platense lo transforman en un templo perfecto para recibir a dos bandas que jamás se conformaron con ser solo entretenimiento: son relato, denuncia, energía pura y actitud indomable.

Molotov, con más de un cuarto de siglo sacudiendo los cimientos de la música latinoamericana, vuelve al país en un momento donde su voz resuena con una urgencia renovada. En cada regreso, Molotov demuestra que su fuego no se apaga, que su crítica sigue vigente y que su conexión con el público argentino es un lazo visceral.

La presencia de Pato de Control Machete eleva aún más la magnitud del evento. Formados en Monterrey en los años 90, fueron los arquitectos de un movimiento: los primeros en moldear una identidad latinoamericana del hip-hop, los que abrieron caminos cuando la música urbana todavía buscaba su voz.

Lo que suceda en el Ópera no será simplemente un show. Será una celebración que unirá generaciones, una descarga de memoria, ritmo y furia que marcará un antes y un después. La Plata vivirá una noche que ya empieza a escribirse en la historia.