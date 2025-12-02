Las tres series más vistas en plataformas son argentinas y tienen a mujeres como protagonistas

Las tres plataformas más importantes de entretenimiento tienen como series más vistas a tres producciones argentinas y protagonizadas por mujeres, Envidiosa, en Netflix, Yiya, en Flow e Hija del fuego: La venganza de la bastarda, en Disney+. Protagonizadas por Griselda Siciliani, Julieta Zylberberg, y Eugenia “China” Suárez, respectivamente, las tres cuentan historias de mujeres fuertes y decididas en sus convicciones que cumplen sus objetivos. Envidiosa e Hija…, tienen la particularidad, además, que fueron producidas por Adrián Suar. Envidiosa, además, ya anunció su cuarta temporada, que, aparentemente, sería la final.