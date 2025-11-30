Miranda! volvió a hacerlo: dos shows consagratorios y una fiesta total en La Plata

El pop argentino vivió una consagración inolvidable en el Hipódromo de La Plata. Durante dos noches consecutivas, Miranda! desató una celebración sin precedentes en el marco del ciclo Noches Capitales, reuniendo a más de 15 mil personas que bailaron, cantaron y se entregaron al ritual colectivo del pop.

El dúo convirtió el predio en una pista de baile a cielo abierto. Fuego, luces deslumbrantes, un imponente despliegue escenográfico, bailarines y visuales de alto impacto elevaron cada canción a una experiencia. El Nuevo Hotel Miranda! abrió sus puertas en La Plata para reafirmar que el pop, puede ser teatral y profundamente emotivo.

El repertorio fue una verdadera celebración generacional: himnos como Perfecta, Don, Prisionero y Yo te diré convivieron con nuevas versiones y pasajes reinventados que ratifican el gran presente artístico del grupo. Cada tema funcionó como un disparador de euforia que envolvió al Hipódromo de La Plata en una energía contagiosa.

Miranda! no solo ofreció dos shows: construyó un acontecimiento. Dos noches que quedarán grabadas en la historia del ciclo, confirmando al Hipódromo como uno de los escenarios más convocantes del país y al dúo como una referencia indiscutida del pop nacional.

Con el rumor de una pausa en Argentina durante 2026 flotando en el aire, lo vivido en La Plata adquirió además un tono especial, casi de despedida anticipada. Un fin de semana histórico, vibrante y emotivo, donde miles de personas confirmaron que Miranda! no es solo una banda: es una fiesta colectiva que sigue creciendo, reinventándose y marcando época.