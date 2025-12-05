Jenna Ortega y Catherine Zeta Jones hablan de Merlina

Sin dudas Merlina, de Netflix, creada por Tim Burton, es una de las series más exitosas de todos los tiempos, recuperando a Los locos Addams para la pequeña pantalla con un gran elenco del cual destacan Jenna Ortega y Catherine Zeta Jones, con quienes hablamos en exclusiva para Argentina.

—Tuvimos varias versiones de Los locos Addams en televisión y cine. ¿Cómo construyeron esta relación entre madre e hija en su propia versión?

—Jenna Ortega: Es muy fácil con alguien como Catherine. Es ridículo. Todo lo que haces, cada toma es diferente. Siempre hay una sensación de diversión y aventura y no hay presión. Ambas crecimos en los sets y entendemos cuáles son nuestros límites y hasta dónde podemos llegar. Y además, con una relación tan conflictiva y cambiante como la de Merlina y Morticia, tenes que encontrar constantemente formas de mantenerla interesante y diferente. Y sí, cuando trabajas con alguien tan talentoso y natural como Catherine, eso te hace mejorar de forma natural. Así que confío mucho en ella.

—Catherine Zeta Jones: Creo que, una vez que encontrás la esencia del personaje y lo haces tan real y genuino como sea posible, entonces podes realmente traspasar los límites. Para mí, al entrar en esto, hay que recordar que estos maravillosos personajes saltaron hace mucho tiempo de las páginas de un cómic. Eran dibujos animados. Pero, en cierto modo, los personajes no tienen nada de caricaturesco, porque están muy bien desarrollados. Cuando estamos en el set y empezamos a jugar con el guion, a empujar aquí, a tirar allá, a potenciar la comedia, a potenciar el horror, todas esas cosas diferentes que tiene Merlina como serie. Una vez que proviene de la realidad, podes llevarlo a cualquier parte. Y eso es lo divertido de interpretar a estos personajes porque cuando cerras los ojos, todo el mundo sabe cómo debería ser Morticia y Merlina. Y luego tenes ocho horas para ir desvelando y descubriendo matices que no sabías que tenían estos personajes, lo cual es divertido. Y eso es gracias al excelente trabajo de nuestros guionistas y creativos, Alan, Miles y Tim, que nos dan mucha libertad para interpretar. Es muy divertido.

—Estamos viviendo un gran momento para la cultura latina y española, Jenna vos tenes raíces latinas, o como vos, Catherine, vivís parte del tiempo en España ¿Cómo están viviendo este momento?

—JO: Para mí, que me costaba conectar con la gente en la pantalla y le rogaba a mi mamá cuando tenía cinco años que me dejara teñirme el cabello de rubio porque quería parecerme a Cenicienta y no había nadie a quien admirar, es increíblemente importante. Y creo que, como decías, esta familia lleva muchas generaciones y es muy querida y respetada, es extraordinaria. Así que poder darle el sello latino, reivindicarlo y ver que sigue siendo tan bien recibido, y que es un personaje al que mucha gente admira, hombres, mujeres, niños, da igual. Así que es increíblemente importante para mí. Me gustaría ver mucho más de eso. Hemos logrado algunos avances en mi tiempo en esta línea de trabajo, pero sigo pensando que nos queda mucho camino por recorrer, aunque creo que es un buen punto de partida.

—CZJ: Me siento feliz de haber sido adoptado por la cultura española, pero creo que la familia Addams en general tiene el sello latino por excelencia, que es la familia. Yo vengo de Gales, que está en el Reino Unido, pero aun así tenemos una unidad familiar muy estrecha. Y he pasado mucho tiempo en España, donde la familia lo es todo, las cenas familiares. Y luego piensas en Los locos Addams, es comprensible que haya una fuerza tan latina detrás de ellos, porque está arraigada en la familia, y creo que es una cultura que me atrae por la cercanía de su comunidad y su familia, lo cual es bueno cuando haces un programa sobre Los Addams.