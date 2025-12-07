June Squibb: “Nunca debemos olvidar el holocausto”

Eleanor the Great, el debut como directora de Scarlett Johansson, tiene a la gran June Squibb como protagonista, en una película que revisa el holocausto nazi desde una perspectiva muy orginal. En exclusiva para Argentina hablamos con la actriz quien reveló detalles de cómo hace para seguir trabajando sin parar.

—Sos imparable, nada te detiene. ¿De dónde sacas la energía para seguir filmando?

—Siempre he tenido una especie de energía y resistencia, especialmente cuando trabajaba, así que creo que todavía la tengo y sigo, hago pilates y me mantengo activa y sigo adelante.

—¿Y cómo elegís tus proyectos? Últimamente has hecho una serie de películas estupendas, me gustaría saber ¿cómo las elegís?

—Leo el guion, el guión siempre es como una biblia para mí, y con la primera lectura sé inmediatamente si quiero hacerlo o no, y tiene mucho, como Eleanor, que tenía todos esos maravillosos aspectos emocionales en el personaje, y Thelma, que me pareció una idea muy divertida, y sentí: «Oh, quiero subirme a esa moto», y cosas así. Si encuentro cosas en el guion que me entretienen o me interesan o que creo que serán divertidas de interpretar.

—¿Cómo fue tu encuentro con Scarlett? ¿Cómo es ella en el set?

—Ella fue genial porque su conocimiento de la actuación es tan bueno, es una actriz tan buena y sabía lo que estaba haciendo todo el tiempo. Decíamos que teníamos una especie de lenguaje secreto porque yo empezaba y ella sabía adónde quería llegar, era maravilloso. Nunca había trabajado con un director que tuviera esos conocimientos de interpretación, así que fue muy especial para mí.

—Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo sobre el holocausto, llega una película como esta y cambia nuestro punto de vista. Esto fue algo que te gustó y pensaste, bueno, quiero hacer esta película…

—Sí y pensé que el Holocausto era una parte muy importante de ella y, como creo que debemos mantenerlo vivo, creo que nunca debemos olvidar que esto sucedió, así que me pareció genial. Me encantó cómo lo contó, cómo Tori contó la historia del Holocausto y quién era Bessie y lo importante que era Bessie para Eleanor.

—Contame algo sobre la creación de Eleanor, además que el guión te dio algunas pistas sobre cómo era ella, pero ¿cómo fue para vos crear este personaje? ¿Eleanor tiene algo de vos?

—Sí, creo que sí, sin duda tiene algo de mí. Puedo ser sarcástica y puedo, ya sabes, tengo todas las cosas que ves en ella que no son tan bonitas como deberían ser, pero también creo que su vulnerabilidad, creo que yo podría mostrar vulnerabilidad. Tengo eso y siento que ella es tan humana. Y no se encuentran guiones de películas con tanto, que den tanto de la vida emocional de la protagonista, no se encuentran. Así que fue emocionante leerlo.

—¿Cuáles son tus próximos pasos?

—Ahora mismo estoy haciendo un espectáculo en Broadway, en Nueva York, Marjorie Prime en el Helen Hayes Theatre, y tengo tres películas que se supone que debo hacer cuando termine con eso, así que estaré ocupada por un tiempo.