Belén, de Dolores Fonzi, nominada a los Critic’s Choice

Comienza la temporada de premios y Belén, la película inspirada en un caso real sucedido en Tucumán, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, fue nominada a los Critic’s Choice en la categoría Mejor Película Extranjera. El anuncio fue realizado en previa a las nominaciones a los Golden Globes, este lunes, donde la película, coprotagonizada por Laura Paredes, Julieta Cardinali y Camila Plaate, tiene grandes chances de obtener su lugar. Los Critic’s Choice se entregarán el 4 de enero y Belén, que puede verse en Prime Video, competirá con Fue sólo un accidente (Irán), La chica zurda (Taiwán), La única opción (Surcorea), El agente secreto (Brasil) y Sirat (España).