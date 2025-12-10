Natalia Oreiro y El Eternauta Oro en los Martín Fierro

La segunda entrega de los Martín Fierro al Cine y Series coronó a Natalia Oreiro y El Eternauta como los ganadores del Oro. El Eternauta obtuvo, además de este premio, otros siete, incluyendo Mejor Serie Dramática, Guión y Dirección, arrasando en la ceremonia, seguida de cerca por Belén, de Dolores Fonzi, con tres premios, Envidiosa, también tres premios, y La mujer de la fila, con dos, incluyendo el de Mejor Actriz de Cine, para Oreiro, y Mejor Dirección para Benjamín Ávila. A lo largo de la noche, en una ceremonia conducida por Teté Coustarot y Luciano Cáceres, se homenajeó a la película Nueve Reinas, Esperando la Carroza y a la actriz Martha González, en uno de los momentos más emotivos de la noche.