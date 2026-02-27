Daniel Chong y Nicole Grindle estrenan Hoopers: Operación Castor

Hoopers: Operación Castor, es la nueva película de Pixar que llega el próximo jueves a los cines de todo el país. Dirigida por Daniel Chong, que además el creador de la serie animada Escandalosos, y producida por Nicole Grindle, hablamos con la dupla para saber más de esta aventura animada donde la familia, los vínculos y la naturaleza están muy presentes.

—¿Qué tan difícil es hoy en día imaginar proyectos cinematográficos para niños con toda la oferta que tienen?

—Daniel Chong: Sí, esa es la gran pregunta. Creo que es muy difícil destacar realmente. Es muy difícil saber, o incluso adivinar, qué es lo que la gente quiere hoy en día. Lo único que puedo hacer es reaccionar a lo que me interesa y me entusiasma. Al menos ese es mi proceso. Y si puedo formar el equipo adecuado, y si me río, y si mi equipo se ríe, y nos lo pasamos bien haciéndola, así es como se hizo esta película. Obviamente, la probamos con el público. Y creo que obtuvimos suficiente aprobación como para saber que íbamos a estar bien. Pero es realmente imposible saber si va a tener éxito o no. Simplemente no lo sabes. Es imposible adivinarlo. Así que solo hay que usar el instinto y confiar en que tenemos algo que ofrecer al mundo.

—Nicole Grindle: Y, por supuesto, es un momento muy difícil para estrenar una película original. Pixar no ha renunciado a ello. Y el público va a ver lo que conoce. Tenemos mucha suerte de venir de Pixar. Eso nos da una especie de plataforma. Pero creo que Pixar también necesita ofrecer algo nuevo y fresco. Y Daniel tiene sin duda esa voz nueva y fresca. Siento que es una película de Pixar. Te ríes. Lloras. Obtienes lo que esperas de una película de Pixar. Pero el sabor es diferente. Creo que el sabor es fresco y nuevo. Y creo que esa es la clave, encontrar un narrador que tenga esa sensibilidad. Y eso es lo que marca la diferencia.

—La película tiene varios temas como la amistad, el amor. Pero algo que me encantó fue el respeto que se le muestra a los anciano en la película. Y me gustaría saber si esto, Daniel, ¿es algo que querías incluir en la película?

—DC: Muchas gracias por mencionarlo. Nadie lo había señalado antes. Pero creo que fue algo muy intencionado por parte de nuestro equipo. Una de las cosas que intentábamos resolver era que queríamos que el público se encariñara con Mabel desde el principio de la película. Y creo que el hecho de que cuidara de este anciano, hablara con él y pasara tiempo con él, aunque tuviera sus propios planes, demostraba que estaba dispuesta a cuidar de ella. Creo que, en general, la película tiene una relación muy fuerte con muchas generaciones.

—NG: Una vez más, se trata de la coexistencia y la conexión. Y es a través de las diferencias, la edad, las especies. Me alegro mucho de que lo hayas notado.

—¿Cuál es su personaje favorito?

—DC: Bueno, yo diría que el rey George. Porque refleja mucho mi personalidad y, en ocasiones, mi situación, ya que él es un líder. Y supongo que yo también lo soy.

—NG: Estoy entre la abuela Tanaka y Diane la Tiburona. Me gustan por diferentes razones. Quizás son dos lados de mi personalidad como productor.