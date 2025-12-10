Diario Hoy 32 años al servicio de la verdad y la gente

La aparición del diario Hoy, un 10 de diciembre de hace exactamente 32 años, marcó un antes y un después en la historia del periodismo platense.

A comienzos de los años noventa, en La Plata existía una sola voz en el manejo de la palabra escrita: un monopolio que durante décadas atravesó gobiernos civiles y militares, dictando sentido común al servicio de intereses ajenos a la comunidad. En ese contexto adverso, en 1993 nació un proyecto destinado a incomodar al poder y a abrir ventanas cuando todo parecía clausurado.

La iniciativa fue impulsada por el histórico dirigente gremial Antonio Balcedo, acompañado de manera inseparable por sus hijos, Marcelo y Myriam, y por su compañera de vida, Myriam Renée Chávez. Sin padrinazgos políticos ni económicos, el diario Hoy salió a la calle con una convicción clara: darle voz a quienes no la tenían y reflejar una realidad que otros preferían ocultar. Desde sus primeras ediciones, el diario se animó a investigar y denunciar. En soledad, expuso negociados, hechos de corrupción, la entrega de YPF, el entramado del juego y las mafias que castigaban a trabajadores del Estado con descuentos salvajes. Muchas de esas historias, de no haber sido publicadas, habrían quedado sumidas en la impunidad.

El camino no fue sencillo. Hubo presiones, ataques y obstáculos sembrados por sectores que no estaban dispuestos a resignar privilegios. Sin embargo, cada caída fortaleció al medio, que hoy se mantiene en pie como una referencia ineludible y como uno de los pocos diarios locales y provinciales que todavía apuestan a una genuina democratización de la información.

El legado de Antonio Balcedo atraviesa cada página. Militante peronista, perseguido durante la dictadura, trabajador desde joven y el diputado provincial más joven de la historia en 1962, entendió que para transformar la realidad era imprescindible dar la batalla cultural, escuchar a los de abajo y denunciar las injusticias. El diario Hoy fue y sigue siendo ese tercer hijo al que le dio vida para que hablara cuando otros callaban.

Tras su fallecimiento, Myriam “Nené” Chávez de Balcedo sostuvo el timón en tiempos difíciles, conduciendo el diario con firmeza y sensibilidad, y asegurando su continuidad cuando el país atravesaba una de sus crisis más profundas. Su impronta también forma parte inseparable de esta historia.

Actualmente, el director es el Ingeniero Marcelo Balcedo, quien se encuentra en el exilio por una causa falsa que funcionarios y políticos vinculados a la Gestapo antisindical de Macri y Vidal armaron en su contra para acallar y detener investigaciones que llevó adelante el diario que perjudicaban sus oscuros intereses. Hoy Balcedo y su familia siguen luchando para que se haga justicia.

A 32 años de la primera edición, el diario Hoy renueva su compromiso. Con nuevos de­sa­fíos por delante, pero con la misma esencia de siempre: estar del lado de la gente, reflejar la realidad tal cual es y seguir siendo una voz incómoda para los poderosos y necesaria para la sociedad. Porque 32 años no son un punto de llegada, sino la reafirmación de una convicción que sigue más viva que nunca.