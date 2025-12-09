Abrió la inscripción para participar del Festival de la Gastronomía Italiana 2026

Tras el éxito de la última edición, que reunió a más de 25 mil personas, abrió la inscripción para participar del Festival de la Gastronomía Italiana que se realizará los días 10, 11 y 12 de abril de 2026 en el Parque Alberti.

Ambientado al estilo italiano, el evento reunirá en el espacio verde de 38 y 25 un atractivo patio gastronómico con platos típicos, shows de cocina, talleres literarios, artesanías, espectáculos en vivo, una muestra de motos y autos italianos y juegos para los más chicos.

El evento se extenderá de 12:00 a 00:00 tanto el viernes como el sábado, mientras que el domingo comenzará al mediodía y finalizará a las 22:00.

Los interesados en inscribirse, deben comunicarse a través del Instagram @festivaldelagastronomia, el mail [email protected] o al WhatsApp 2215542159.

Según se aclaró, el festival no se suspenderá por lluvia y en caso de fuerza mayor por alerta de temporal será reprogramado para los días viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de abril.

Declarado de Interés Municipal por el Concejo Deliberante local, el evento está organizado por la Agencia de Coordinación Territorial Italia Argentina con el acompañamiento de la Accademia A Tavola con lo Chef (Roma), la Accademia de la Gastronomía Italiana (Peruggia) y Aladi Asociación Latinoamericana de Diseño.

También acompañan el festival la Cátedra Libre Corredor Productivo Italia Argentina de la Universidad Nacional de La Plata, el Centro de Estudios de Lengua y Cultura Italiana, el Istituto per la Promozione e la Valorizzazione della Dieta del Mediterraneo de Sicilia (IDIMED) y el Municipio de Moricone en el ámbito Corredor Productivo Turístico Cultural Italia Argentina y la Región Puglia, Puglia Promozione.

Cabe destacar que el festival es parte del programa de desarrollo local, regional, provincial y nacional del Corredor productivo Turístico Cultural Italia - Argentina, ha sido declarado de interés provincial por el gobierno bonaerense y se desarrollará en La Plata en su calidad de Capital del Emigrante Italiano y de la Música Italiana.