Últimos días de inscripción para las carreras de la UNLP

Esta semana, más precisamente el viernes, concluye el período de inscripción a la Universidad Nacional de La Plata. De esta manera, aquellos aspirantes que aún no se anotaron a ninguna de las carreras en lista tendrán tiempo hasta este viernes para sumarse a alguna de las 17 facultades de la UNLP. Las personas interesadas deberán realizar una inscripción mediante un formulario virtual al que se ingresará a través de la página web de cada unidad académica.

“Esta Universidad sólo recibirá las inscripciones de aquellas personas que aspiren a ingresar en el año 2026 en ella exclusivamente y en una sola carrera. A tal efecto, la solicitud de ingreso tendrá carácter de Declaración Jurada, por lo tanto, cualquier tipo de inscripción ya realizada para el año 2026 en otra Universidad Nacional o en otra carrera, inhabilitará a efectuar una nueva en esta Casa de Estudios”, detallaron las autoridades de la UNLP.

Para completar el trámite de inscripción, se deberá suministrar a través del formulario virtual documentación específica, tal como foto del DNI, libreta de enrolamiento o cívica de ambos lados, y en caso de ser estudiante de nacionalidad extranjera, foto del pasaporte o cédula de identidad del país de origen; foto de frente del aspirante; certificación o título de estudios secundarios completos, en archivo pdf. Sobre este último punto es valioso remarcar, que en el caso de que no haya completado aún el nivel secundario, la persona podrá presentar en archivo pdf la correspondiente certificación provisoria extendida por las autoridades del colegio donde conste haber cursado el último año, estar cursando o rindiendo materias. De esta manera, para el ingreso efectivo a la respectiva casa de estudios, los aspirantes no deberán adeudar materias del nivel secundario al 30 de junio de 2026, debiendo entregar hasta el 10 de julio de ese año la documentación que así lo acredite. Además, los alumnos no podrán rendir examen final ni aprobar materias por promoción directa hasta tanto no presenten certificado final o provisorio debidamente autenticado.

“Para completar la inscripción, todo el soporte papel, original, deberá presentarse en la unidad académica al momento en que ésta lo requiera; el incumplimiento de lo aquí dispuesto o la discrepancia entre lo remitido al inscribirse y los originales que se presenten harán caer la inscripción condicional. Al momento de completar el trámite de inscripción para ingresar a la Universidad en el año 2026, las distintas facultades harán entrega a cada aspirante de una copia del plan de estudios vigente en la carrera en la que realiza dicha inscripción, dejándose la debida constancia en el cuerpo del correo electrónico en que se remita”, agregaron desde la UNLP.

Vale recordar que en lo que fue el último período de inscripción, la UNLP recibió a más de 36.000 nuevos estudiantes, que seleccionaron alguna de las 150 carreras, siendo la Facultad de Medicina la más elegida.