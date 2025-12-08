Gonnet celebró su 136° aniversario

En el marco de una jornada festiva que se extendió hasta la noche con gastronomía, música en vivo y feria de artesanías en 495 y 15 bis, Gonnet festejó su 136° aniversario.

El acto protocolar incluyó palabras alusivas de las autoridades presentes y el tradicional corte de torta. Además, la Banda de la Policía Bonaerense entonó el Himno Nacional y el Himno a La Plata.

El cronograma artístico comenzó más temprano con Rukuka Circo, que ofreció un espectáculo para las infancias, al que le siguió una presentación de ritmos latinos, otra del grupo Movimiento de la Identidad, un show de folclore a cargo de Andrea Villagra y jazz en vivo por el Trío Clase Única.

Además, luego del acto protocolar Ivana y la Auténtica le puso ritmo a la tarde con su propuesta de cumbia, mientras que el cierre estuvo a cargo de Ezequiel Romano, platense oriundo de Gonnet que participó en el programa La Voz Argentina.

Además de las autoridades municipales, también participaron del encuentro representantes del Centro de Fomento Gonnet, Ritmos Gonnet y el Rotary Club de Gonnet, junto a directivos y miembros de otros clubes y escuelas de la zona.